Dave Mustaine skriver självbiografi

Megadeths frontman Dave Mustaine ger i höst ut en självbiografi. Boken kretsar kring thrash metal-bandets klassiska album ”Rust in peace” från 1990, skriver Metal Hammer

Självbiografin har fått titeln ”Rust in peace: The inside story of the Megadeth masterpiece” och kommer bland annat att behandla svårigheterna med att hantera de framgångar som skivan gav.

”Mustaine hade ingen aning om att albumets födslosmärtor inte var någonting i jämförelse med plågorna det skulle föra med sig. Alkohol, droger, sex, pengar, makt, prestige och lögner”, står i ett pressmeddelande från förlaget.

”Rust in peace: The inside story of the Megadeth masterpiece” ges ut i oktober. Guns N' Roses-gitarristen Slash har skrivit förordet.