Juice Wrld når Beatles Billboard-milstolpe

Juice Wrld har just nu 17 låtar på världens viktigaste singellista, amerikanska Billboard Hot 100. Fem av dem återfinns på topp tio vilket gör att rapparen hamnar i fint sällskap – i listans över 60 år långa historia har det bara hänt två gånger tidigare att en och samma artist eller grupp utgjort halva topp tio.

Då har det handlat om The Beatles och Drake, rapporterar Billboard

Juice Wrld ligger tvåa, femma, sjua, nia och tia på veckans lista med låtarna ”Come & go”, ”Wishing well”, ”Conversations”, ”Life's a mess” och ”Hate on the other side”.

Den amerikanske rapparen dog i december 2019 av en oavsiktlig överdos, 21 år gammal. Hans postuma album ”Legends never die” släpptes den 10 juli och gick rakt in på förstaplatsen på Billboards albumlista.