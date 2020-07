Oväntat många svenskar på bilsemester i Europa

Semester och lyfta reserestriktioner har fått många svenskar att ta bilen ut i Europa. Fler än väntat, enligt SOS International.

Resemönstren ser likadana ut som tidigare år trots pågående pandemi. Även om antalet skadeärenden med bil som kommer in till SOS International är färre än föregående år är de ändå fler än väntat. Hittills under juni och juli har cirka 600 ärenden kommit in.