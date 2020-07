Den amerikanska försvarskoncernen Lockheed Martin höjer prognosen för 2020. Nettoförsäljningen väntas bli 63,5–65,0 miljarder dollar, mot tidigare prognos på 62,2–64,0 miljarder dollar. Vinsten per aktie antas bli 23:75-24:05 dollar, upp från en prognos på 23:65–23:95 dollar per aktie.

Aktien i Lockheed Martin lyfter med nästan 4 procent i förhandeln på Wall Street efter prognoshöjningen, som levereras i en delårsrapport för årets andra kvartal med en oväntat hög vinst.

I rapporten redovisar bolaget en nettovinst på 1,6 miljarder dollar för andra kvartalet, vilket kan jämföras med 1,4 miljarder under motsvarande kvartal ett år tidigare. Per aktie gav det ett vinstlyft till 5:79 dollar, upp från 5 dollar per aktie ett år tidigare.

Nettoomsättningen lyfte till 16,2 miljarder dollar, från 14,4 miljarder.