Passa på att fånga solstrålarna idag och i morgon – för på fredag drar regnet in över Skåne. Hela helgen väntas bli regnig, enligt SMHI:s prognos.

Onsdagen blir solig, med temperaturer runt 17 - 20 grader. Likaså torsdagen – bara enstaka stackmoln väntas dyka upp på himlen. Men sedan, under natten till fredag, så kommer ett regnområde in över Skåne:

– Det ser ut att vara ihållande regn fram till eftermiddagen på fredag, senare på eftermiddagen och kvällen blir det mer regnskurar, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog vid SMHI.

Det rör sig om två lågtryck – ett från Finland och ett från Atlanten strax väster om England – som båda rör sig mot Sverige och möts över svensk mark under fredagen.

Under lördagen lättar regnandet något, det blir ostadigt och omväxlande sol och regnskurar. småostadigt med regnskurar.

På söndag väntar ett nytt regnområde dra in under morgon - förmiddag. Regnet håller sedan i sig under hela söndagen.

Början av nästa vecka väntas vädermässigt bli rätt så lik den här veckan – en blandad kompott med en del sol, några regnskurar och ibland några moln på sommarhimlen.