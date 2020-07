Finland stänger återigen för fem länder

Den finländska regeringen har beslutat att återinföra reserestriktioner för fem länder som drabbats av förnyad smittspridning. Gränskontroller återinförs därför för de europeiska länderna Österrike, Slovenien och Schweiz samt för länderna Australien och Algeriet.

Restriktionerna träder i kraft på måndag och är i kraft till den 25 augusti.

Finland håller i nuläget fortsatt stängt för resor från flera europeiska länder, däribland Sverige, Spanien och Frankrike.

Finlands kriterium för att tillåta inresa från annat land är att landet inte får ha haft över åtta nya coronafall per 100 000 människor under de senaste 14 dagarna. Landets regering skriver i ett pressmeddelande att restriktionerna kan komma att lättas även för länder som kommit ner till tio fall per 100 000 invånare.

Regeringen meddelar även att reserestriktionerna på grund av minskad smittspridning kommer att lättas för bland andra Kina, Thailand och Nya Zeeland.