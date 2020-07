HIF-spelarna efter Brandur Hendrikssons 1–1-mål i den 95:e minuten. Bild: CHRISTOFFER BORG MATTISSON

HIF fortsätter leka med livlinorna. Kvittering i 92:a minuten i Göteborg, ett once in a lifetime-mål i 90:e minuten mot Falkenberg – och när Brandur Hendriksson nu tryckte in 1–1 mot Örebro stod Olympias matchur på 94.37.