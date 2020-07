Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

All verksamhet behöver analysera sitt existensberättigande. Ingrid Runsten, frilansskribent diskuterade i Sydsvenskan den 15 juli under rubriken "En av tre nivåer i sjukvården bör bort. Regionerna".

Enkelt uttryckt har vi en stat, 290 kommuner och 21 regioner. Denna administrativa koloss är knappast optimal och innebär bland annat att vi har en dåligt fungerande sjukvårdsorganisation som bör ifrågasättas och reformeras. Ett sådant förbättringsarbete kräver en process- och organisationsanalys och om en sådan gjorts i modern tid borde vi inte ha de problem vi har.

I verksamhetens processflöden finns det behov av beslutsfattare med ansvar och befogenhet att ta beslut dels operativt för medicinska och administrativa beslut och dels strategiskt, det vill säga ekonomiska beslut, för resurser, kompetens, processer, system och arbetsmiljö. En verksamhetsanalys börjar med processanalysen och fortsätter i en organisationsanalys där chefer och bemanning det vill säga resurser och rätt kompetens till processerna samt olika system- och verktygsbehov identifieras.

Som icke verksam inom sjukvården har jag patientens bild av svensk sjukvårds komplexitet och utmaningar, men jag tror inte att en process- och organisationsanalys för svensk sjukvård skulle visa att den operativa verksamheten kräver en stor organisation på mellannivå för att fungera. Tillför regionerna något som förädlar den verksamhet som bedrivs ute på sjukhusen, vårdcentralerna eller andra vårdenheter?

Meningen med regionerna måste väl vara att de ska tillföra en organisation som effektiviserar sjukvården, dess processer och system, i relationen mellan staten och kommunerna. Att samordna regler, riktlinjer och råd som staten ställer upp för sjukvårdssystemet för att tillämpningen ska bli enhetlig och ge en hög patientsäkerhet. Att vinna stordriftsfördelar genom samordnade investeringar i sjukhus och fastigheter samt i gemensamma inköp av instrument, utrustning, IT-system och förbrukningsmaterial är väl också uppenbart, liksom att samordna ledningsfunktionerna bättre.

Det finns nog fler motiv som jag inte känner till, men larmrapporterna om skenande kostnader och brister i arbetsmiljön som får sjuksköterskor och specialister att fly offentlig vård till förmån för privata vårdgivare eller emigrera till Danmark och Norge, visar att problemen är stora och delvis grundas på brister i ledningskompetens och resurser. Resursbrist, men tänk om den operativa organisationen fick överta de medel som slarvas bort i de politiska och administrativa överbyggnaderna, som tillför stora strukturella kostnader till sjukvården, dels genom arvoden, löner och andra ersättningar, men också genom olika strukturella kostnader och dåliga beslut.

Cyril Northcote Parkinson arbetade i den brittiska statsförvaltningen och publicerade 1957 en bok med titeln ”Parkinson’s Law and Other Studies in Administration”. I boken definierar han tre grundläggande principer.

”Arbetet expanderar tills det fyller den tid som finns tillgängligt för dess utförande.”

”Kostnader kommer att öka tills de täcker hela inkomsten.”

”Den tid som tillägnas ett ämne på agendan är omvänt proportionellt mot dess betydelse.”

Om jag tänker bort regionernas organisationer inklusive hela dess politiska beslutsapparat så skulle det i sig ge en betydande effektivisering. Skulle inte ändamålsenliga kommunalförbund kunna lösa de behov av samordning av kommunernas sjukvårdsorganisationer som då uppstod? Krav och anvisningar för enhetlighet och kvalitet preciseras ju redan idag av statliga myndigheter på området. Jag anser att det är först när en process- och organisationsanalys värd namnet för svensk sjukvård genomförts, och definierade krav på kompetens, resurser, funktion och kvalitet kan ställas i relation till dess kostnader, som den svenska sjukvården kan värderas i termer av pengar och bedömas huruvida den levererar det vi beslutat om eller ej.

Och när analysen är gjord (finns kanske redan?) handlar det bara om att slakta den heliga kon “Regionerna”!

Per-Olof Lindholm