Topplistorna: Bob Dylan närmar sig topptrion

Albumlistans topptrio är oförändrad, men skuggas av Bob Dylan som klättrar till en fjärde plats. På singellistan är Kygos nyversion av Tina Turners ”What's love got to do with it” enda nykomling.

Album:

1. (1) Victor Leksell: ”Fånga mig när jag faller”

2. (2) Yasin: ”98.01.11”

3. (3) Juice Wrld: ”Legends never die”

4. (10) Bob Dylan: ”Rough and rowdy ways”

5. (4) The Weeknd: ”After hours”

6. (5) ”Pop Smoke: ”Shoot for the stars aim for the moon”

7. (6) Newkid: ”Mount Jhun”

8. (7) Harry Styles: ”Fine line”

9. (9) Veronica Maggio: ”Fiender är tråkigt”

10. (12) Einár: ”Welcome to Sweden”

11. (14) Dua Lipa: ”Future nostalgia”

12. (15) Hov1: ”Vindar på Mars”

13. (16) Dree Low: ”Flawless”

14. (Ny) The Chicks: ”Gaslighter”

15. (8) Håkan Hellström: ”Rampljus”

16. (11) Blandade artister: ”Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga”

17. (18) Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go”

18. (17) Molly Sandén: ”Det bästa kanske inte hänt än”

19. (13) Adel: ”Guld utav sand”

20. (21) Mando Diao: ”I solnedgången”

Singlar:

1. (1) Jawsh 685 & Jason Derulo: ”Savage love (Laxed – siren beat)”

2. (2) Victor Leksell: ”Svag”

3. (3) Miss Li: ”Komplicerad”

4. (4) Dababy featuring Roddy Ricch: ”Rockstar”

5. (5) The Weeknd: ”Blinding lights”

6. (6) Victor Leksell: ”Bedövning”

7. (Ny) Kygo & Tina Turner: ”What's love got to do with it”

8. (7) Juice Wrld & Marshmello: ”Come & go”

9. (10) Norlie & KKV och Junie: ”Komma över dig”

10. (11) Yasin: ”Young & heartless”

11. (9) Victor Leksell: ”Ha dig igen”

12. (15) Harry Styles: ”Watermelon sugar”

13. (13) Yasin: ”Hiphop n r'n'b”

14. (17) Topic feat A7S: ”Breaking me”

15. (14) Darin: ”En säng av rosor”

16. (12) Saint Jhn: ”Roses (Manbek remix)”

17. (16) Newkid: ”Kanske var vi rätt bra ändå”

18. (18) Miss Li: ”Lev nu dö sen”

19. (8) Zara Larsson: ”Love me land”

20. (19) Laleh: ”Det kommer bli bra”

Källa: GLF