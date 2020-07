Regnig och sommarsval vecka väntar

Det är inte ett solhärligt avslut på industrisemestern som väntar. Istället förutspår SMHI regn och svala temperaturer i så gott som hela Sverige.

Ett nederbördsområde rör sig in från sydväst och förväntas dra in över mellersta och södra Sverige under söndagen. Detta drar sedan norrut – och österut, och lämnar nästan inga områden helt torra. Det följs dessutom upp av ännu ett nederbördsområde, som drar in över landet på tisdag.

– Vi har en vecka av ostadigt, lågtrycksbetonat väder framför oss. Det blir av och till med regn, och vad jag kan se är det inget område som helt och hållet kommer undan, säger Ibrahim Al-Mausawe, jourhavande meteorolog på SMHI.

Något förskonat blir Gotland, medan Dalsland, Värmland och Västkustområdet kan vänta sig större regnmängder.

När det är uppehåll kan det bli en bit över 20 grader i södra delarna av Sverige, och något svalare i de norra delarna.

– Det blir ingen supervärme, utan normala temperaturer för en svensk sommar. Men när det regnar sjunker temperaturerna, säger Al-Mausawe.

På lördag nästa vecka väntas vädret ha blivit mer stabilt, men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser av det, betonar han.