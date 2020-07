Safiu hade show när TFF vann: ”Han är ruggigt stark i dag”

I fjor gjorde Fatawu Safiu tre mål på nio framträdanden med Trelleborgs FF i Superettan. På lördagen gjorde han tre mål på 32 minuter när hans lag besegrade Dalkurd med 4–1.

– Han är ruggigt bra och stark i dag. Gör en riktigt bra prestation, betygsatte mittfältaren Herman Hallberg.

Fatawu Safiu var i princip inblandad i allt som hände i första halvlek. Och det var då det mesta hände.

Visserligen var det Erik Andersson, som efter ett inspel kunde styra in 1–0 redan efter sex minuter, men sedan trädde den 25-årige ghananen in i handlingen.

2–0 kontrade han in efter elva minuter på en passning från egen planhalva. Var nästan för kylig när han väntade in Dalkurds målvakt och dribblade av honom innan han slog in bollen.

Nio minuter senare fälldes Fatawu Safiu och domaren pekade på straffpunkten. Ghananen tog hand om straffen själv – och valde att inte bara kyligt utan iskallt löst chippa in straffen mitt i målet, medan Filip Anger kastade sig i ena hörnet.

Efter 32 minuter kom en repris på 2–0-målet. Safiu fick en ny djupledsboll från egen planhalva och sprintade ifrån Dalkurds försvarare, stannade upp och dribblade av ett par av dem innan han la in bollen till 4–1 (Dalkurd hade reducerat på straff).

– Det är bra att han får göra mål, konstaterade Herman Hallberg i Dplay. Vi får ruskigt bra utdelning på vårt kontringsspel i första halvlek. Då gör vi mål på i princip allt. Gött att det studsade vår väg i dag.

På övertid i första halvlek fick redan tidigare varnade Christoffer Styffe (vid TFF:s straff) ett direkt rött kort och blev utvisad och därmed blev andra halvlek en rätt sömnig evakueringssträcka.