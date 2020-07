Anhöriga smyger in på äldreboenden

Anhöriga smyger sig in på äldreboenden med besöksförbud, knuffar bort personal eller klättrar in genom fönster. Mölndals kommun, söder om Göteborg, slår larm om att besöksstoppet på äldreboenden under pandemin inte respekteras.

Flera incidenter har inträffat och nu vädjar kommunen om förståelse för besöksförbudet.