Det tuffa loppet Sankt Hans Extreme brukar äga rum i maj, men ställdes in i år på grund av covid-19. Men nu är det klart att det blir av i augusti istället – i en något annorlunda skepnad med mobilapp och startgrupper.

Covid-19 har satt stopp för mycket i år, och så även för Sankt Hans Extreme som egentligen brukar äga rum i maj. Lunds OK, som arrangerar loppet, brukar ha flera lopp och orienteringar under våren – som nästan alla fick ställas in.