Man avled efter polisinsats i Södertälje

En man i 35-årsåldern avled under onsdagskvällen i Södertälje i samband med ett polisingripande. Omständigheterna kring mannens död är oklara. Polisen ska vid 21-tiden under tisdagen ha fått in ett larm om ett pågående rån i utkanten av Södertälje. Det ska även ha förekommit en misshandel.

– Allting är väldigt rörigt i det här ärendet, säger Mats Eriksson, presstalesperson vid polisen.

– Det väsentliga i det här är att det sannolikt är en misshandel, någonstans, och att mannen tyvärr har avlidit i samband med polisingripandet.

Mannen körde en moped när polisen följde efter honom och ska ha stannat självmant men därefter fått andningsproblem. Polisen ska ha utfört hjärt- och lungräddning men mannens liv kunde inte räddas.

Ingen person är frihetsberövad i ärendet. Det finns inga uppgifter om vapen i den förmodade misshandeln.

Händelsen är anmäld till avdelningen för särskilda utredningar inom polisen, en rutinåtgärd när ett dödsfall sker i samband med ett polisingripande.

– Någon konkret misstanke finns inte, men vi utreder om det skulle kunna vara så att det är orsakat av själva ingripandet, säger Annika Strömberg, handläggare för ärendet.