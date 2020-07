Pressad Trudeau vittnar inför parlamentet

Det har blivit dags för Justin Trudeau att lägga korten på bordet gällande sin eventuellt oetiska hantering av ett statligt miljonkontrakt. Att en sittande kanadensisk premiärminister vittnar inför parlamentet i Ottawa beskrivs som ytterst ovanligt.

Skandalen kring miljonkontraktet till organisationen WE Charity verkar inte blåsa över. Nu sätter sig Kanadas premiärminister Justin Trudeau frivilligt i det kanadensiska underhusets heta stol för att låta sig grillas om händelseförloppet. Utfrågningen inleds klockan 21 svensk tid på torsdagen.

Sedan kontraktet tillkännagavs den 25 juni har debatten rasat om huruvida det var rätt eller fel att ge det till just WE Charity, med tanke på att organisationen tidigare betalat ut runt 300 000 kanadensiska dollar, motsvarande närmare 2 miljoner kronor, i föreläsningsarvoden till premiärministerns familjemedlemmar.

Enligt oppositionella Kanadas konservativa parti ska organisationen även ha betalat ytterligare över en miljon kronor till Trudeaus familj för reseutgifter, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Kontroversen har påverkat Trudeaus popularitet negativt, visar färska opinionsundersökningar enligt det kanadensiska mediebolaget CBC . Premiärministerns förtroendesiffror steg i höjden mellan mars och tidiga juni, mycket på grund av regeringens hantering av coronaviruset, men har sjunkit allteftersom turerna kring WE Charity-härvan nystats upp.

I en offentlig ursäkt den 13 juli uppgav premiärministern att han inte känt till hur mycket pengar hans mor fått.

– Jag visste inte i detalj hur mycket som hon fick i lön av olika organisationer, men det borde jag ha gjort och jag ångrar det djupt, sade Trudeau då.

Enligt CBC kan bara en händelse i historien jämställas med torsdagens utfrågning. 1932 kallades dåvarande premiärminister Richard Bedford Bennett för att vittna inför ett specialutskott angående anklagelser om att han betalat för sin systers smekmånad med offentliga medel.

– Det är ytterst ovanligt för premiärministrar att kallas upp på detta sätt för att försvara sig själva, säger Mike Morden, analytiker vid The Samara centre for democracy, till CBC.

Trudeaus beslut att frivilligt vittna tyder på att han inser att kanadensarna uppriktigt ifrågasätter hans etik, menar Morden.

– Det som står på spel för premiärministern sträcker sig längre än denna fråga. Att ge en tydlig, rationell förklaring nu kan hjälpa honom att neutralisera vad som annars riskerar att hota hur han uppfattas generellt.

Även finansminister Bill Morneau har dragits in i kontroversen och kommer att vittna efter partikamraten Trudeau. WE Charity betalade över 40 000 dollar till Morneau och hans familj för resor till Kenya och Ecuador som syftade till att visa upp organisationens arbete för ministern. Dessutom arbetar Morneaus dotter på WE Charitys reseavdelning, rapporterar AFP.

Landets två ledande oppositionspartier kräver att både Trudeau och Morneau avgår.