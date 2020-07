Sargad oljeindustri blickar framåt

Stora europeiska oljebolag radade upp vinstras för årets andra kvartal på torsdagen. Lägre oljepris och minskad försäljning präglar utvecklingen i coronakrisen. Men det värsta ser ut att vara över för den sargade oljeindustrin, enligt norska DNO.

Brittiskholländska Royal Dutch Shell klarade sig bättre än väntat i andra kvartalet och slapp redovisa den första kvartalsförlusten på länge. Vinsten rasade dock kraftigt, till 600 miljoner dollar (cirka 5,3 miljarder kronor) från 3,5 miljarder dollar ett år tidigare.

Trots vinstraset gick Shell bättre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en förlust på 674 miljoner dollar.

Samtidigt skriver Shell ned värdet på sina tillgångar med 16,8 miljarder dollar (nästan 150 miljarder kronor) med anledning av de kraftiga prisfallen på olja och gas i coronakrisen.

Bland annat skriver Shell ned värdet på den nigerianska OPL 245-licensen, som man delar med italienska ENI och som är i centrum för en italiensk korruptionsrättegång.

ENI redovisar samtidigt en justerad nettoförlust på 714 miljoner euro för årets andra kvartal, ned från en vinst på 562 miljoner euro ett år tidigare.

Bolaget flaggar även för att det för helåret, enligt nya utdelningsprinciper, ser ut att bli en utdelning på 0:55 euro per aktie. Det kan jämföras med en tidigare utdelningsprognos på 0:89 euro per aktie.

Den franska konkurrenten Total redovisar samtidigt ett vinstras på 96 procent till 126 miljoner dollar för andra kvartalet. Kassaflödet föll 44 procent till knappt 3,5 miljarder dollar, men efter besparingsåtgärder håller det ändå för att hålla fast vid förslaget om utdelning på 0:66 euro per aktie, enligt Totals koncernchef och styrelseordförande Patrick Pouyanne.

Totals olje- och gasproduktion sjönk 4 procent till 2,85 miljoner fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet och Total sänker även sitt investeringsmål till 14 miljarder dollar 2020, från tidigare 15 miljarder.

Det norska oljebolaget DNO redovisar också ett vinstras för andra kvartalet, ned till 12,9 miljoner dollar från 176,6 miljoner ett år tidigare.

Lägre oljepris och minskade försäljningsvolymer bidrog till utvecklingen, enligt DNO, som förutom i Nordsjön även har verksamhet i kurdkontrollerade områden i Irak.

Enligt DNO:s styrelseordförande Bijan Mossavar-Rahmani ser det ut som att den värsta smällen från coronapandemin mot oljeindustrin har passerats. Han tillägger att DNO nu letar efter nya affärsmöjligheter, även om bolaget är redo att agera snabbt om det blir nya smittvågor.

DNO:s produktion föll till 89 700 fat oljeekvivalenter per dag under andra kvartalet, från 106 800 fat under motsvarande kvartal i fjol.