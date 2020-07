Världsettan hoppar av US Open

Världsettan Ashleigh Barty hoppar av US Open. Stjärnan vill inte utsätta sig själv eller sitt team för risken att smittas av coronaviruset och ställer in resan till USA och de tävlingar hon skulle spelat där.

Ashleigh Barty skulle ha inlett återstarten av WTA-touren med den mastersturnering som normalt spelas i Cincinnati, men som nu har förlagts till New York, för att sedan ta sig an US Open i samma stad. Men så blir det inte.

”Jag älskar båda tävlingarna, så det var ett svårt beslut. Men det finns på grund av covid-19 fortfarande stora risker och jag känner mig inte bekväm i att försätta mitt team i den sitsen”, skriver australiskan i ett uttalande.

24-åriga Barty har ännu inte tagit något beslut om hon ska åka till Europa och försvara sin titel i Franska mästerskapen i Paris. Den turneringen ska enligt planerna inledas den 27 september.

Enligt australiska medier åker inte heller 2011 års US Open-finalist Sam Stosur – som blev mamma i juni – till USA.

Världstvåan Simona Halep meddelade i helgen att hon drar sig ur nästa veckas WTA-tävling i Palermo, men har inte uppgett om hon kommer att åka till US Open. Hon ställer inte upp i mastersturneringen, som spelas veckan före.

Senast WTA-tennis spelades var i Frankrike och Mexiko i början av mars. Touren är tänkt att återupptas i Palermo. Med start den 10 augusti ska fyra turneringar spelas i USA, sist ut av dem är US Open, som inleds 31 augusti.