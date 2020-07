Höga förväntningar – som infrias. Så sammanfattar en av gästerna fredagens middag i kvällssol på Klagshamnsstranden, där Michelin-kocken Karim Khouani står för maten.

Bakom en bil inne bland träden surrar ett elverk vars sladdar letar sig ut på stranden, till vinkylare och värmeskåp. På parkeringen skakar en strandgäst sanden ur skorna innan det är dags att bege sig hemåt. Men väl ute på stranden märks inget av de ovanliga lösningar som krävts för att bygga upp en restaurang på stranden för en kväll.

På sanden är det denna fredag fine dining som gäller. Kvällssolen glittrar varmt, vinet ligger på kylning och gästerna har ätit kanapéer och en salade Niçoise på tonfisk.

– Maten är så vacker, som en tavla, säger Fredrik Granqvist och kisar mot kvällssolen.

Han sitter till bords tillsammans med Anna och Daniel Schyllander. Anna Schyllander har inte kunnat motstå frestelsen att instagramma ett foto från den bildsköna middagen:

– Palma kan slänga sig i väggen, dristar hon sig till att utbrista.

Bakom dem glittrar kvällssolen i vattnet och längre bort sträcker sig Öresundsbron över Sundet.

– Vi känner till Karim Khouani och vet att han är väldigt duktig. Sedan är det är också en engångsföreteelse, säger Fredrik Granqvist som förklaring till att de sitter här ikväll.

Strax framför skogsbrynet är ett tillfälligt restaurangkök uppbyggt. Här finns spisar med gas, och middagens kalvkött förbereds i vattenbad med sous vide-teknik. Rinnande vatten finns inte, i stället en vattendunk med kran. På en bricka väntar foie-gras med choklad på att serveras, den tredje rätten av fem på menyn.

Karim Khouani berättar att han anpassat maträtterna till de speciella omständigheterna genom att servera mer kall mat. Menyn har han satt ihop både med inspiration från Frankrike och med tanke på att det är sommar – till exempel står jordgubbar på menyn.

Karim Khouani har tidigare arbetat på Ambiance à Vindåkra, som tillsammans med Vollmers och Bloom in the Park var en av de första Malmörestauranger som fick en stjärna i Michelinguiden 2015. Året därpå lämnade Karim Khouani Ambiance à Vindåkra och tog över restaurang Sture på Adelgatan. Sture fick en Michelinstjärna bara tre månader efter nyöppningen. För två år sedan rekryterades Khouani till Brasserie 1742 i småländska Kosta, men har nu lämnat det för att fokusera på sin kvarterskrog i Skanör under sommaren.

Khouani har tidigare gjort evenemang tillsammans med eventplaneraren Ola Rasmusson, och fredagens middag på stranden är ett samarbete dem emellan.

– Det har kliat i eventfingrarna hela våren, för jag har ju inte kunnat anordna några evenemang på grund av covid-19, berättar Ola Rasmusson.

Han driver bland annat eventbyrån Ta-da och Kafé Kungsgatan i Malmö.

– Det här är extremt, men jag tycker att det är roligt att man ska kunna bygga upp vad som helst, varsomhelst, säger han medan han förevisar det tillfälliga restaurangköket i sanden.

Gästerna betalar 2 500 eller 3 000 kronor för ett kuvert – med eller utan vin till maten. Priset hade troligen varit ungefär detsamma om middagen serverats på en vanlig restaurang, menar Ola Rasmusson.

Både han och Karim Khouani hoppas och siktar på att bygga upp fler tillfälliga restauranger. Karim Khouani berättar att de hade runt 30 personer på en väntelista, så suget finns, menar de. Antalet gäster är satt till 40 personer, med hänsyn till corona och smittrisk.

Fredagens middag var egentligen planerad till förra fredagen, men fick skjutas på, för de alternativa platser som de hade i åtanke var inte lika spektakulära:

– Det här bygger på platsen och vädret, säger Ola Rasmusson.