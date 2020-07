Lång fjällräddningsinsats efter att kvinna fallit

En kvinna föll från en höjd och slog i huvudet i området runt Grövelsjön i Dalarna under fredagseftermiddagen. Fjällräddningen fick kopplas in när larmet kom in till polisen strax innan 15.30.

Initialt hade fjällräddarna svårt att komma fram till kvinnan, men när TT talade med polisen efter klockan 17 hade patrullen lyckats nå henne.

– De plåstrar om henne och hon är vid medvetande, men hon bedöms som medtagen och kan inte gå själv, säger Stefan Wickberg, presstalesperson vid polisen i region Bergslagen.

Ambulans väntar på att kunna ta hand om kvinnan, men enligt polisen kommer det att ta fjällräddningen omkring en timme att ta sig fram dit. I övrigt är skadeläget för kvinnan oklart. Det framkommer heller inte vad det var som gjorde att hon föll från höjden.