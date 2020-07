Nokia vände till vinst

Finländska Nokias affärer gick bättre än väntat under andra kvartalet, trots coronapandemin. Bolaget skruvar nu upp sina vinstprognoser för helåret.

Ericssonrivalen redovisar en rörelsevinst på 170 miljoner euro, motsvarande cirka 1,8 miljarder kronor, för årets andra kvartal. Motsvarande period 2019 blev det en förlust på 57 miljoner euro.

Omsättningen sjönk med elva procent till 5 092 miljoner euro, främst på grund av covid-19 och en skarp nedgång i Kina, enligt delårsrapporten.

Justerat för olika kostnader som betraktas som tillfälliga, såsom omstruktureringskostnader, uppgick rörelsemarginalen till 8,3 procent (7,9 procent andra kvartalet i fjol) och vinsten per aktie till 0:06 euro (0:05 euro). Analytiker hade i genomsnitt räknat med att den justerade vinsten per aktie skulle stanna på 0:03 euro, enligt Refinitiv.

Prognoserna för helåret höjs. Exklusive engångsposter väntas nu rörelsemarginalen landa på 9,5 procent, plus eller minus 1,5 procentenheter, och vinsten per aktie på 0:25 euro, plus eller minus 5 cent.

Rapporten var Rajeev Suris sista som vd – från och med lördagen leds Nokia av Pekka Lundmark. Suri kommer dock att året ut fungera som rådgivare till Nokias styrelse.