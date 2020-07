The Growlers ber om ursäkt efter anklagelser

Medlemmar i det hyllade amerikanska rockbandet The Growlers har de senaste veckorna anklagats för flera fall av övergrepp. Så sent som förra veckan gick frontmannen Brooks Nielsen ut och förnekade anklagelserna – nu backar han och ber om ursäkt i ett långt uttalande på Instagram.

”Den här veckan har varit en väckarklocka om vårt beteende under konserter, efter konserter, under intervjuer. Med flickvänner, journalister, vänner, fans. Beteenden som har varit okänsliga, stötande eller till och med olämpliga”, skriver Nielsen och tillägger att han tar på sig allt ansvar och ber om ursäkt till alla som på något sätt har drabbats.

Uttalandet kommer efter ännu en anklagelse mot bandet. Starcrawler-sångerskan Arrow de Wilde berättade under torsdagen i sociala medier om hur medlemmarna i The Growlers låst in henne och tvingat på henne en manlig strippa under bandens gemensamma Australienturné tidigare i år.

”Förnedringen och bristen på respekt som de visat mot så många kvinnor verkar vara ett mönster. Ett mönster som måste få ett slut”, skrev Arrow De Wilde på Instagram

Brooks Nielsen tar särskilt upp den händelsen i sitt uttalande:

”Det var en fruktansvärd idé som slutade ännu värre”, skriver han och ber om ursäkt för sveket samtidigt som han säger att han sörjer att han förlorat Arrow De Wilde som vän.

Han förklarar vidare att han skäms för bandets beteende under tidigare år, att han tar anklagelserna på allvar och att han påverkats starkt. Brooks Nielsen skriver att en av medlemmarna som anklagats för allvarliga övergrepp tillfälligt har lämnat The Growlers – medlemmen förnekar anklagelserna mot honom men ska nu ta hjälp för att ”utvärdera situationen”.

Brooks Nielsen avslutar sitt långa uttalande med att skriva att han nu ska söka hjälp med förhoppningen att bli en bättre människa.

The Growlers bildades i Kalifornien 2006 och har sedan dess släppt sex studioalbum.