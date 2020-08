Fler rattfulla kommer undan i coronatider

Risken för rattfulla att åka fast har minskat sedan coronapandemin slog till. Inga stickprovskontroller görs längre och de anmälda rattfylleribrotten har minskat kraftigt under våren och försommaren.

– Det ligger nära till hands att tro att det är fler rattfulla ekipage som kommer in på våra vägar nu, säger Oscar Lindvall, tillförordnad chef för tullkriminalen i södra Sverige.

En av Tullverkets uppgifter är att göra utandningskontroller på lastbils- och personbilsförare i hamnarna och vid Öresundsbron.

Under perioden 11 mars till 30 juni förra året gjorde tullen 29 000 alkoholkontroller och hittade 123 rattfulla förare.

Under samma period i år har bara 1 300 kontroller genomförts av tulltjänstemän och 35 rattfulla avslöjats.

Orsaken är att utandningsprovet ses som ett riskfyllt moment när en pandemi härjar.

– När man ska ha ett munstycke och det ska blåsas ut så kommer det salivpartiklar naturligtvis, säger Oscar Lindvall.

Sedan den 11 mars krävs därför en direkt rattfyllerimisstanke för att en tulltjänsteman ska få göra ett utandningsprov, ett beslut som gäller tills vidare.

Vid de kontroller som utförs måste personalen nu använda handskar, andningsskydd och skyddsglasögon.

Även Kustbevakningen och Polismyndigheten har lagt ner stickprovskontrollerna och det avspeglar sig i den nationella statstiken från Brottsförebyggande rådet.

Under åren 2015–2019 anmäldes i snitt 1 154 misstänkta rattfylleribrott per månad under april, maj och juni. Under våren och försommaren i år har anmälningarna gått ner till i snitt 770 per månad, enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet.

Polisen fortsätter att utföra trafikkontroller i samma utsträckning som tidigare, men arbetssättet har förändrats, berättar Tobias Bråhammar, kommunpolis i lokalpolisområde norr i Malmö.

– Vi gör alkoholutandningskontroller då misstanke uppstår, inte rutinmässigt, det är det som är den stora skillnaden.

Under årets första sex månader utförde polisen 206 000 alkoholutandningsprov. Det är 286 000 färre än under det första halvåret 2019.

– Vi genomför trafikkontroller ändå. Vi kör till exempel hastighetskontroller regelbundet. Det är bara rutinen kring alkoholutandningsprov som ändrats, för att minska smittspridningen, säger Tobias Bråhammar.

Det är svårt att ha invändningar mot ambitionen att minska smittspridningen, tycker Marie Nordén, generalsekreterare för Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF). Men hon är orolig för följderna av färre kontroller.

– Det här riskerar att på sikt ha en negativ effekt.

Hon menar att risken för att fastna i en kontroll har en avgörande betydelse och NTF har länge tryckt på för att nykterhetskontrollerna ska bli fler.

– Risken att bli kontrollerad påverkar ditt beteende. Det har vi sett också med hastigheten.

Ungefär en fjärdedel av alla dödsolyckor i trafiken är alkohol- eller drogrelaterade, understryker Marie Nordén.

– Hastighet och nykterhet är våra största utmaningar för att få ner antalet allvarligt skadade och dödade i trafiken.