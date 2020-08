Förskolepersonal tvingas leta döda kaniner

Personalen på flera förskolor i Halmstad måste varje morgon gå en runda på utegården för att leta efter döda kaniner, rapporterar Hallandsposten

Personal slog nyligen larm om att de dagligen hittar kaninkadaver på gården, som de tvingas ta bort innan barnen kan komma ut och leka.

– Enligt rutin så ska vi också skicka iväg en död kanin för veterinärmedicinskt prov för att få svar på vad det kan vara för smitta, säger arbetsmiljökonsulten Anders Börjesson, till tidningen.

Orsaken till dödsfallen tros vara kaninpest, som inte smittar till människor. Dock finns det risk för tillväxt av andra potentiellt skadliga mikroorganismer i kadaver, vilket har gjort att förskolepersonal i kommunen nu måste göra en morgonrunda på utegårdarna.

– Kaniner är duktiga på att ta sig in under saker och ting och det finns lekredskap på alla utegårdar som man får se till att kaniner inte gräver sig ner under, säger Anders Börjesson till Hallandsposten.