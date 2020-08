Tidiga mål gav FC Rosengård segern mot Piteå

Det blev en bekväm seger för FC Rosengård mot Piteå IF DFF, 2–1 (2-0) på söndagseftermiddagen.

FC Rosengård förde spelet och hade en rättvis 2–0-ledning efter den första halvleken.

13 minuter in i matchen spelade Hanna Bennison ut bollen till Johanna Rytting Kaneryd som bröt in från kanten och tryckte in ledningsmålet vid den bortre stolpen.

Sju minuter senare utökade FC Rosengård sin ledning när Mimmi Larsson sköt in bollen i nätmaskorna bara några meter från målburen. Ett mål som blev första halvlekens sista.

I andra halvlek var Piteå det bättre laget och efter knappt en kvarts spel kom reduceringen. Ett inlägg nådde en omarkerad Josefin Johansson som kunde skjuta in 1–2.

Strax efter Piteås mål stod FC Rosengård för ett dubbelbyte. Anna Anvegård och Fiona Brown kom in på planen och ersatte Mimmi Larsson och Ali Riley.

I den 70:e minuten stod hemmalaget för ytterligare två byten när Caroline Seger och Nathalie Björn kom in i spel och ersatte Jelena Cankovic och Katrine Veje.

Piteå försökte att forcera in ett reduceringsmål men FC Rosengård höll emot och såg till att bärga segern.

Texten uppdateras.