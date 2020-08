Hälften svenskt i Hambletonian

Fem av de tio finalisterna i det så prestigefyllda travloppet Hambletonian tränas av svenskar. Det står klart efter lördagens två uttagningslopp på Meadowlandsbanan i New Jersey.

Bäst gick det för den av Nancy Takter-tränade Ready For Moni som precis som förväntat vann sitt uttagningslopp i lag med kusken Yannick Gingras.

– Hästen har tränats i Florida hos Lindy Farms hela vintern och kom först till mig för ett par veckor sedan. Det är de som har gjort allt grundjobb med hästen, vi har bara finjusterat för att få honom i toppform, sade Nancy Takter efter loppet i Meadowlands vinnarcirkel.

Det andra uttagningsloppet såg däremot inte en svensktränad vinnare. Ramona Hill finns i stortränaren Tony Alagnas stall. Nu vann hon med knapp marginal före Åke Svanstedt-tränade Back of the Neck. Den sistnämnde testade med fyra hästar i kvalen, men Back of the Neck var ensam från hans stall att kvala in till finalen.

Övriga svensktränade hästar som kommer göra upp om en miljon dollar lördag den 8 augusti tränas av Marcus Melander då såväl Hollywood Story, Capricornus och Rome Pays Off bärgade finalplatser.

Samtliga svenskar som deltog i Hambletoniankvalen är aktiva i USA och att någon svensk kusk skulle flyga över och köra i årets final är i nuläget inte känt.

Meadowlandsbanan stängde precis som övriga hästkapplöpningsbanor i Nordamerika ner sin verksamhet i samband med covid 19-utbrottet, men har åter bedrivit tävlingar sedan 30 maj.

För tre veckor sedan började man åter släppa in publik, men då i mindre skala än normalt. Utomhus tillåts högst 500 åskådare och inomhus tillåts 25 procent av publikkapaciteten att nyttjas.