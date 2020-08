Amerikanska flottan fördömer Kaepernick-video

Den amerikanska flottan har, genom ett av sina specialförband, gått ut och fördömt en video där en man iklädd en röd Colin Kaepernick-tröja attackeras av hundar under ett evenemang på elitstyrkan Navy Seals museum i Fort Pierce, Florida, förra året.

Klippet publicerades i sociala medier i januari 2019, tillsammans med texten ”Colin Kaepernicks stand-in Josh attackeras av fem Navy Seals-hundar för att inte ha stått upp under nationalsången vid en insamling vid Navy Seals museum”, men blev viralt först under söndagen, enligt The Guardian.