Den värsta konkursvågen har lagt sig och aktiviteten i industrin ökar. Samtidigt ökar försäljningen i både detalj- och bilhandeln. Mycket tyder på att Sveriges ekonomi gått från kris till återhämtning. Men det kan vända igen – allt handlar om virusets fortsatta spridning.

Jämfört med förra året minskar försäljningen av bilar, men nedgången är mindre än under våren och i juni. Detaljhandeln går emot strömmen och ökar försäljningen jämfört med förra året. Och konkurserna under juli var inte fler än under samma månad 2019. Mycket pekar på att återhämtningen är här.