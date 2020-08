Biotoppen: Russell Crowe-film slår ”Framåt”

Efter många månader i ohotad topplacering under coronapandemin har ”Framåt” äntligen petats ned från förstaplatsen på biotoppen av en ny film. ”Unhinged” med Russell Crowe går in som etta. ”Framåt” blir också omsprungen av ”The king of Staten Island”.

