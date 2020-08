Massuppsägningar på Kastrup – var fjärde varslas

650 av totalt 2600 tjänster ska bort. Det meddelar ledningen för Kastrups flygplats. Anledningen är det dramatiskt minskade flygresandet på grund av coronapandemin.

Var fjärde anställd på Kastrups flygplats förlorar jobbet. 650 heltidstjänster av totalt cirka 2600 på flygplatsen ska bort. Anledningen är det dramatiskt minskade resandet till följd av coronapandemin, en minskning som ledningen bedömer blir långvarig samtidigt som det danska permitteringsstödet nu fasas ut.

”Även om flera länder börjat öppna sina gränser och tillåta resande står det klart att 2020 blir ett år med markant färre flygresor”, skriver flygplatsledningen i ett pressmeddelande.

– Alla siffror och prognoser visar att flygtrafiken inte ser ut att komma tillbaka till samma nivå under överskådlig framtid. Många menar att luftfarten normaliseras igen först någon gång mellan 2022 och 2024, skriver Thomas Woldbye, vd för flygplatsbolaget Københavns Lufthavne, och tillägger:

– Vi måste anpassa oss till en period med lägre aktivitet så att vi som flygplats fortsättningsvis kan vara en konkurrenskraftig och attraktiv knutpunkt i Nordeuropa.

Neddragningen ska enligt ledningens planer ske inom samtliga flygplatsens funktioner. Uppsägningarna ska under de kommande veckorna förhandlas med fackliga representanter.

Dagens storvarsel följer på nyheten från slutet av juli då det meddelades att hälften av de cirka 800 anställda på cateringföretaget Gate Gourmet, som levererar merparten av maten som serveras på flygplanen som lyfter från Kastrup, sägs upp.

Och i slutet av juni sades ungefär 2500 personer upp på bland annat SAS Ground Handling, Aviator och Sodexo.

Kastrups ledning har sedan tidigare meddelat att man avser att göra besparingar för cirka 950 miljoner danska kronor i år, vilket kan jämföras med att flygplatsbolaget under förra året totalt omsatte 4,3 miljarder danska kronor.

När flygplatsbolaget på onsdagen släppte sin delårsrapport för årets första sex månader rapporterade man en rörelseförlust på 163 miljoner danska kronor, vilket ska jämföras med en vinst på 683 miljoner danska kronor motsvarande period förra året.

Samtidigt tappade man mer än halva omsättningen jämfört med första halvåret i fjor och passagerarantalet minskade med hela 65 procent.

Lite fler än 5 miljoner passagerare passerade terminalerna under det första halvåret i år. Men 4,8 miljoner av dem gjorde det under det första kvartalet. Under det andra kvartalet rasade alltså passagerarantalet till cirka 200 000.

Första halvåret förra året var passagerarantalet 14,4 miljoner.

I en kommentar skriver flygplatsledningen att man under andra halvan av året förväntar en ännu större förlust än under det första halvåret.