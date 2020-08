Det måste finnas rimliga sätt att uppleva konserter live, utan att för den sakens skull klättra på varandra.

Bertil Enstöring är en färgstark eremit som bor i en svårtillgänglig trädstuga en bit utanför stan. Han kommunicerar med sina båda enda vänner, högst motvilligt och inte alltför ofta, via en kommunikationsradio. Det värsta han kan tänka sig är att omvärlden tränger sig på. Att det skulle gå i andra riktningen — att han skulle söka upp omvärlden och konfronteras med den rent fysiskt — finns inte i hans tankevärld.

Han är en av figurerna i Jan Lööfs barnbok ”Skrotnisse och hans vänner”, filmatiserad på 80-talet. Du kan sitta i din kammare och kolla in serien i SVT:s Öppet arkiv . Det är ett perfekt medium för Bertil Enstöring.

Är Bertil människa? Jadå, men en rätt ovanlig sådan. Det är därför han är så festlig: ett original, fast han liknar oss. Lite grann. De allra flesta människor är flockdjur. Vi dras till varandra. Vi behöver fysisk kontakt. Närhet. Och vissa av oss behöver då och då ruskas om av högljudd musik som framförs från en estrad några meter ifrån oss, av människor som i ögonblicket slår an tangenter, strängar, stålplattor, orkesterpukor eller tubklockor eller nästan vad som helst. Slår an en ton. En ton av förbrödning, kan man skriva så utan att bli betraktad som pompös eller sentimental?

Antagligen inte. Men nu börjar det här kännas. Den här isoleringen, som vi mer eller mindre anpassat oss till sedan början av våren. Ja, många av oss trodde att det bara skulle röra sig om våren — coronavåren. Den skulle avlösas av festivalsommaren, Bertil Enstörings stora skräck.

Idag förväntas vi alla till mans känna lite beröringsskräck. Det är bra. Men var går gränsen?

Vid 50 personer i en och samma lokal, svarar de ansvariga på Folkhälsomyndigheten och andra ansvarsfulla människor. Det gäller i konsertlokaler där myndigheterna även i normala fall inte tillåter så många fler än 50 personer, likväl som i stora konserthus där man utan svårigheter kan sprida ut sig även om man är mångdubbelt så många. Undantag finns, men de finns bortom kultursektorn. På stormarknader och badstränder anses det av allt att döma okej att nästan stångas om utrymmet.

Man blir lite ledsen. Och en smula ilsken. Må det vara hänt? Efter fem månader som fejkeremit? Jag tycker det.

En del blir rosenrasande. Jonas Gardell blev galen och började tidigare i veckan ropa ”Avgå!”, riktat till kulturministern som enligt Gardell inte vet någon om kultur. Det är att ta i, må Gardells Gud förlåta honom. Men jag förstår frustrationen; teater- och musikbranschen går på knäna, och en lösning tycks inte vara i sikte.

Den 4 september inleds höstsäsongen på Malmö Live, konserthuset som enligt hemsidan är ”en öppen mötesplats”. Symfoniorkestern ska slå på stora trumman och spela Bruckners åttonde symfoni. Ifall inte regelverket ses över får publiken ta in också denna konsert via datorn, hur kul nu det är, men det blir knepigare för musikerna. Bruckners symfonier kräver större orkestrar än så, allt under 90 pers på estraden är lite fattigt.

Och så ska vi helst inte ha det, livemusik ska vara berikande. Det är på grund av livemusiken som jag en normal festivalvecka i augusti tar mig ut i tumultet och tränger mig förbi de osande matstånden i jakt på skattefinansierad extas. Hur blir det i år? När Malmöfestivalen av begripliga skäl ställts in? Hur stilla abstinensen?

Det finns faktiskt metoder. En del konsertarrangörer trotsar de svåra villkoren och ställer musiker på scen i alla fall, och bjuder in publiken. Malmö Live sjösätter en ”livebåt”, en livlina i nöden, med tre avgångar per lördag under den utvidgade festivalveckan. Den 15 augusti spelar bland andra Hedda Hatar, Viceroy, Karolina Beijer och Estrid Nyman. De avlöser bland andra Fugitive Famila från lördagen före. Båten far längs kanalen och gör strandhugg vid Malmö Live, Slottsträdgården och Södertull.

Mer traditionellt är det på Folk å Rock, som öppnar lokalen intill Lilla torg — där det råder ett slags Malmöfestival mer eller mindre året runt — för max 50 pers, inklusive personal och musiker. Andi Almqvist spelar på tisdag och onsdag, The Buckaroos på torsdag.

Redan i torsdags gjorde Pontus Snibb's Wreck of Blues den första av två spelningar. Jag tog mig dit, det var som ett ovanligt lyckat gig i Malmöfestivalens bluestält. Gitarristen själv hade livsfarligt bett i gitarren, trummisen Håkan Nyberg och basisten Kalle Johansson spelade med dödsföraktande sväng; för en stund kändes coronahotet som en avlägsen bris.

Och folk skötte sig, allt gick mycket civiliserat till bland stolsraderna i den lilla lokalen. När en kvinna fick feeling och för en kort stund stod och ensamdansade bredvid stolarna klev en av arrangörerna försiktigt fram och påpekade att så där får man faktiskt inte göra — i coronatider gäller det att lära sig sitta på nytt. Själv kom jag på mig med att just då stå och trycka mot kylskåpet bredvid baren, det är min stammisplats, och funderade på vad Anders Tegnell skulle tänka om han såg mig. Men för en lång stund var det som att corona inte existerade. Det var en av mina bästa stunder de senaste fem månaderna.