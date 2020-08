Selena Gomez i komediserie med Steve Martin

Popstjärnan och skådespelaren Selena Gomez är klar för strömningstjänsten Hulus nya komediserie ”Only murders in the building”. Sedan tidigare är det klart att de andra huvudrollerna ska spelas av humorveteranen Steve Martin samt komikern och skådespelaren Martin Short, skriver Variety

”Only murders in the building” handlar om tre främlingar som alla är besatta av true crime-genren vars vägar korsas när de plötsligt dras in i ett fall.

Rollen blir Gomez första återkommande i en tv-serie sedan hon spelade i Disneys ”Magi på Waverly Place” mellan 2007 och 2012.