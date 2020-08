Sfinxen rullade in i Lund

Nu har Lund två spårvagnar. Den första gröna vagnen, Åsa-Hanna, rullade in på en trailer onsdagen den 29 juli. På fredagsmorgonen fick hon sällskap av sin kompis Sfinxen, som egentligen är vagn nummer ett.

Sfinxen var faktiskt den första Lundaspårvagnen som i våras rullade ut från fabriken i Spanien, och det är Sfinxen som har gått längst. Den har redan kört sammanlagt 5 000 kilometer på en testbana i utkanten av den lilla spanska medeltidsstaden Corella, ungefär tio mil väster om Zaragoza.

Åsa-Hanna körde in i depån på Brunnshög på egen motor. När det blev Sfinxens tur passade man på att testa 113-åriga arbetsloket 9236 som för säkerhets skull hyrts in från spårvägsmuseet i Malmköping. Den orangeröda veteranen fick putta in Sfinxen till depån. Det gick också bra.