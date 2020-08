Pandemin har tvingat internationella arrangörer att ställa in åtskilliga hopptävlingar för elitryttarna. Det ger extra stjärnglans åt SM i Falsterbo. Malin Baryard Johnsson, Peder Fredricson och Fredrik Jönsson är landslagsryttare som ställer upp.

Årets svenska mästerskap i hoppning var först planerat till Norrköping, men ställdes i våras in på grund av pandemin. Falsterbo, vars internationella tävlingar inte gick att genomföra, tog över arrangemanget som avgörs under strikta former och utan publik.