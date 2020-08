Topplistorna: Dree Low ny trea

Dree Low går in på albumlistans tredjeplats med nya skivan ”Tunnelseende”. Kvar i toppen ligger dock Victor Leksell. På singellistan är det Jason Derulo-samarbetet ”Savage love” som ligger etta.

Album:

1. (1) Victor Leksell: ”Fånga mig när jag faller”

2. (2) Yasin: ”98.01.11”

3. (Ny) Dree Low: ”Tunnelseende”

4. (4) The Weeknd: ”After hours”

5. (5) ”Pop Smoke: ”Shoot for the stars aim for the moon”

6. (3) Taylor Swift: ”Folklore”

7. (7) Harry Styles: ”Fine line”

8. (6) Juice Wrld: ”Legends never die”

9. (8) Newkid: ”Mount Jhun”

10. (9) Veronica Maggio: ”Fiender är tråkigt”

11. (14) Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go”

12. (10) Einár: ”Welcome to Sweden”

13. (12) Dree Low: ”Flawless”

14. (11) Hov1: ”Vindar på Mars”

15. (13) Dua Lipa: ”Future nostalgia”

16. (15) Molly Sandén: ”Det bästa kanske inte hänt än”

17. (16) Jubël: ”Strawtown”

18. (19) Lewis Capaldi: ”Divinely unispired to a hellish extent”

19. (21) Jireel: ”Sex känslor”

20. (17) Mando Diao: ”I solnedgången”

Singlar:

1. (1) Jawsh 685 & Jason Derulo: ”Savage love (Laxed – siren beat)”

2. (2) Victor Leksell: ”Svag”

3. (3) Miss Li: ”Komplicerad”

4. (5) The Weeknd: ”Blinding lights”

5. (Ny) Einár, 5iftyy & Moewgli: ”Pop smoke”

6. (5) Dababy featuring Roddy Ricch: ”Rockstar”

7. (6) Victor Leksell: ”Bedövning”

8. (7) Norlie & KKV och Junie: ”Komma över dig”

9. (11) Harry Styles: ”Watermelon sugar”

10. (8) Kygo & Tina Turner: ”What's love got to do with it”

11. (9) Juice Wrld & Marshmello: ”Come & go”

12. (Ny) Billie Eilish: ”My future”

13. (12) Topic featuring A7S: ”Breaking me”

14. (10) Yasin: ”Young & heartless”

15. (15) Darin: ”En säng av rosor”

16. (16) Saint Jhn: ”Roses (Manbek remix)”

17. (13) Victor Leksell: ”Ha dig igen”

18. (17) Newkid: ”Kanske var vi rätt bra ändå”

19. (14) Yasin: ”Hiphop n r'n'b”

20. (18) Miss Li: ”Lev nu dö sen”