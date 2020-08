Kiefer Sutherland öppnar för mer ”24”

Skådespelaren Kiefer Sutherland öppnar nu för en fortsättning av den populära actionserien ”24”, i vilken han spelade huvudrollen som agent Jack Bauer.

– Dörren står alltid på glänt för ”24”, om någon har en tillräckligt bra idé, säger Sutherland till Forbes

Om det i så fall handlar om en till säsong eller en film spelar ingen roll.

– Om någon kläcker en bra story som kan berättas på två timmar, då gör vi en film. Men om någon kläcker en bra story som håller för 24 timmar, då gör vi tv, säger Sutherland.

”24” sändes ursprungligen i åtta säsonger mellan 2001 och 2010. Varje säsong utspelades under 24 timmar, en timme per avsnitt. 2014 kom också en specialsäsong, ”24: Live another day”.