Norén långt ifrån segern i PGA-mästerskapet

Alex Norén avslutade bra, 67 slag och tre under par, under sin fjärde runda i PGA-mästerskapet i golf. 38-åringen, som fick en reservplats till majorn, slutade därmed på en preliminär delad 20:e plats, totalt fyra under par, och blev bäste svensk – men var långt ifrån segern.