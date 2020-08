Wictor Petersson ändrar till gamla tekniken: ”Det tar tid”

19,47 meter och seger vid Landslagsutmaningen mellan ungdomslandslagen i Söderhamn. MAI:s kulstötare Wictor Petersson går in i ett slutskede av täta tävlingar under en intensiv sommar som inte liknar någonting han upplevt tidigare.

– Det var ett tävlingstillfälle för mig i alla fall. Allt är annorlunda just nu, säger Wictor Petersson.