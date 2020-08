Iron Maidens producent död

Den brittiske musikproducenten Martin Birch, som producerat flera klassiska hårdrocksalbum, har avlidit, rapporterar flera medier.

”Det är med tungt hjärta som jag just fått reda på att min käre vän och producent Martin Birch har gått bort”, skriver David Coverdale, sångare i Whitesnake, vars sex första album producerades av Birch.

Martin Birch började sin bana som studiotekniker vid inspelningar med bland andra Fleetwood Mac och Deep Purple under 1970-talet. Mest känd är han för att ha producerat nio album med Iron Maiden i följd, däribland berömda ”The number of the beast” från 1982. Han ligger även bakom flera album med band som Rainbow och Black Sabbath.

Martin Birch blev 71 år gammal.