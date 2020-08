Ett lättad och en mycket överraskad kvalspelare lämnade grusbanorna i Limhamn efter en lång och framgångsrik dag.

– Det här har jag väntat på, sa Maja Radenkovic som efter två segrar i kvalspelet kunde kvittera ut en startplats i Swedish Tennis Academy som inleds på tisdagen.

Maja Radenkovic tog sig in i huvudturneringen via två segrar i kvalspelet. Bild: Lars Brundin

Det dröjde till klockan åtta på kvällen innan Malmöspelaren Maja Radenkovic hade lyckats besegra Julia Keranovic med 6–2, 6–4 och tagit sig via kvalspelet in i Swedish Tennis Academys huvudturnering. När hon slog in matchbollen stod alla andra banor tomma och resten av startfältet hade sedan en tid lämnat.