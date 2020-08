Andy Bell släpper soloalbum

Den brittiske musikern Andy Bell, som slog igenom som frontman i bandet Ride i början av 1990-talet och sedermera blev basist i Oasis, ger i höst ut sitt första soloalbum, rapporterar NME

Skivan, som fått titeln ”The view from halfway down”, släpps den 9 oktober men redan nu finns den första singeln, ”Love comes in wavs”, ute.

Bell säger i en kommentar att han alltid velat göra en soloplatta och att han samlat på sig mängder av material genom åren. Tack vare coronapandemin har han nu fått tid till att sortera sina idéer och färdigställa skivan.

Andy Bell bodde tidigare i Sverige under många år då han var gift med den svenska artisten Idha Övelius, som under 1990-talet gav ut musik under namnet Idha på Creation Records – samma bolag som släppte Rides skivor.