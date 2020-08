Fel på kanalbro när segelbåtens mast knäcktes

Signalsystemet vid kanalbron i Höllviken fungerade inte då en båt fick masten knäckt av bron förra helgen. Det konstaterar Sjöfartsverket som nu kräver svar av Trafikverket som äger bron.

Mitt under pågående broöppning för passerande båtar kom larmet: räddningstjänstens bil behövde komma förbi och klaffbron fälldes ned igen – trots att endast de första båtarna hunnit passera. Danske Niels Westh hade hunnit segla in i området och hann varken stanna eller passera utan hamnade mitt under den fällande bron. Båten trycktes ned, masten bröts och Niels Westh fick lämna sin trasiga båt i Sverige.