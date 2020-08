Otäck krasch – Vetlandaförare till sjukhus

Vetlandaföraren Peter Ljung fördes till sjukhus efter en otäck krasch under kvällens speedwaypremiär mot Dackarna. Ljung slungades i hög fart över skyddsstaketet och in i en stolpe. Han ska ha slagits medvetslös men de första rapporterna är ändå försiktigt positiva.

Det var i det elfte heatet som Ljung sladdade in i gästernas Avon Van Dyck och tappade kontroll över sin motorcykel. Han körde rakt in i det upplåsbara säkerhetsstaketet och slungades sedan över detsamma och in i en av de vadderade lyktstolparna som omringar banan.

Ljung fick omedelbart vård av ambulanspersonal och kördes sedan till sjukhus för vidare vård, skriver Vetlanda-Posten.

Trots de otäcka bilderna är de första rapporterna försiktigt positiva. Enligt C More, som sände matchen, slogs Ljung medvetslös men han ska ha återfått medvetandet relativt snabbt och kunde röra både armar och ben.

Matchen har återupptagits och pågår.