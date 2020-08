Färre avlidna efter vår med överdödlighet

Under årets första halvår alved över 50 000 personer i Sverige, vilket är ungefär 4 000 fler än snittet under föregående fem år, skriver Göteborgs-Posten.

Sedan i början av juli har antalet avlidna minskat och enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har nivån till och med hamnat under snittet.

– Det är en rimlig hypotes att det kan ha skett en tidsförskjutning – personer som under normala förhållanden skulle ha avlidit senare under året gjorde det tidigare som en följd av att de insjuknat i covid-19. I fjol hade vi dessutom ett lägre antal avlidna än normalt och det kan också ha påverkat när corona-boomen kom under våren, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker vid SCB, till tidningen.

Totalt har över 5 700 coronadödsfall registrerats i landet, i genomsnitt avlider 90 000 personer varje år. Under juli månad avled omkring 370 färre personer i Sverige jämfört med snittet 2015–2019.

Enligt Johansson är det en tydlig trend som kan hålla i sig om en ny coronavåg undviks.

– Jag blir inte förvånad om trenden håller i sig och att dödstalen fortsätter att minska. Men det beror på förstås på en rad olika faktorer – skulle det komma en ny våg av coronavirus under hösten är det förstås många som befinner sig i riskzonen, säger han.