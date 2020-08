Orädd kvinnokämpe tar plats vid Bidens sida

Okuvlig, stolt över sitt ursprung och en karismatisk energikick för den demokratiska presidentkampanjen. Kamala Harris växte upp med en ensamstående mamma som fostrade sina döttrar till att bli självsäkra, svarta kvinnor – och att aldrig glömma sin bakgrund.

Under barndomssemestrarna i mammans hemland Indien följde Kamala Harris med sin morfar och hans vänner på deras morgonpromenader längs strandkanten i Chennai. Männens samtal satte djupa avtryck; livliga diskussioner om politik, om rättvisa, om vikten av att kämpa mot korruption.

– De hade en så stark inverkan på mig, på att lära mig att bli ansvarsfull, ärlig och ha integritet, sade Harris i en intervju med den amerikanska tidningen India Abroad 2009.

Kamala Harris föddes 1964 i Oakland, Kalifornien, som äldsta dotter till en indisk cancerforskare och en jamaicansk ekonomiprofessor. Efter det att det unga paret separerat när Kamala var sju år kom de båda döttrarna att stanna med sin mamma. Och just mamman – enligt Harris ”en kvinna som rev ner alla former av barriärer” – återkommer gång på gång vid de många tillfällen då Harris hyllat sitt indiska arv.

”Min mor förstod mycket väl att hon uppfostrade två svarta döttrar. Hon visste att hennes adopterade hemland skulle se Maya och mig som svarta flickor, och hon var fast besluten att se till att vi växte upp till självsäkra svarta kvinnor”, skriver hon i sin självbiografi ”The truths we hold” som utkom 2018.

USA-kännaren Elizabeth Walentin, som tidigare bland annat arbetat med Demokraternas valkampanjer, beskriver Harris som en tuff, driven kämpe som väcker entusiasm och som gett en energiboost till den demokratiska presidentkampanjen – särskilt under pandemitider då valrörelsen ställs inför nya utmaningar.

– Hon har i debatter visat sig väldigt duktig på att ta fighten. Hon har erfarenhet, är skicklig och energisk på scenen, och verkligen duktig på att gå genom tv-rutan, säger Walentin.

Nu spekulerar bedömare kring huruvida uppväxten – och att som ung, svart kvinna kämpa sig fram till den politiska toppen – har gjort Harris ”för” tuff. Kritiker pekar på hur hon som delstatsåklagare i Kalifornien drev igenom hårda beslut och policyförändringar för att stävja våld och brottslighet.

– Det går absolut att vara kritisk. I skuggan av Black lives matter-protesterna finns det en helt annan syn på saker. Att vara tuff mot ungdomsvåld var bra då – i dag har samtalsklimatet förändrats, nu tänker man på hur livet egentligen var för den unga killen som begick brottet, säger Elizabeth Walentin.

Även Frida Stranne, statsvetare och forskare vid Högskolan i Halmstad med inriktning på amerikansk politik, säger att delar av befolkningen kan ha svårt att ta till sig Harris, som är en mittenkandidat inom Demokraterna, just av den anledningen.

– Det finns givetvis grupper som gillar det, men det finns också delar av den progressiva vänstern inom partiet och delar av den afroamerikanska gruppen som inte gillat hennes politik och sätt att agera alla gånger som justitieminister.

Kamala Harris är den tredje kvinnan i historien och den första svarta kvinnan att stå som vicepresidentkandidat. Att hennes liv och leverne nu kommer att vändas ut och in i fullt strålkastarljus är givet, särskilt eftersom att hon är kvinna. Enligt Politico har alla tidigare kvinnliga vicepresidentkandidater konsekvent fått utstå mer frågor om sina makar, sina kläder och sitt utseende än sina manliga likar – och fått arbeta hårdare för att visa sig ”tuffa nog” för jobbet.

Men Harris har redan skrivit historia på flera sätt. Kanske kan 55-åringen, som under sitt yrkesliv envetet stridit för kvinnors rättigheter, stå stadigt genom stormen och förändra utsikterna för kommande generationer. Under sin egen presidentkampanj under de amerikanska primärvalen citerade hon ofta sin mor, Shyamala:

”Du kanske blir den första att göra något, men se till att du inte blir den sista.”