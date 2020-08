Flera klubbar vill släppa in publik – men inte Rosengård

Kif Örebro tar efter Piteå med att öppna upp för publik på sina hemmamatcher – och fler klubbar ställer sig positiva till att göra samma sak. Men FC Rosengård är inte en av dessa.

– Vi tänker väl att rekommendationerna är att elitverksamhet inte ska ha publik, säger klubbchefen Jenny Damgaard.

När Piteå möter Djurgården på hemmaplan under onsdagskvällen kommer klubben att ta in 50 åskådare på arenan och därmed bryta ny mark under coronapandemin.