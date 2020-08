Dolly Parton gör första julalbumet på 30 år

Countrylegendaren Dolly Parton har inte gett ut ett julalbum sedan 1990, men i år är det dags igen, skriver Contact Music.

För Parton kommer julen dessutom tidigt i år, då albumet ”A holly dolly christmas” släpps redan den 2 oktober.

Albumet innehåller klassiska jullåtar som ”All I want for christmas” och ”I saw mommy kissing Santa Claus” men också ett antal nyskrivna låtar.

Artister som Michael Bublé, Willie Nelson, Billy Ray Cyrus och Miley Cyrus gästar countryikonen på albumet. Även programledaren Jimmy Fallon och Dollys bror Randy Parton medverkar.

”Jag har spelat in fem duetter med fem väldigt speciella artister som ni kan se”, säger Dolly Parton i ett uttalande.