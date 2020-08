Efter mordhot och inställda USA-konserter – nu är Arre! Arre! tillbaka på scen

2020 blev ett galet år för Malmöbandet Arre! Arre! Prisades som årets rock på P3 Guld, men tacktalet ledde till mordhot. Sedan kom coronaviruset och ställde in alla USA-konserterna. Men nu kommer nya ep:n med enbart texter om sex.

– Vi vill hylla den kvinnliga sexualiteten, säger gitarristen Matilda Årestad.

Söndagen den 19 januari vaknade Matilda Årestad upp på hotellet i Göteborg. Hon sträckte sig efter telefonen och såg att hon hade en massa sms från medier i hela Norden som ville få tag på henne.

– Sedan började mordhoten trilla in. Telefonsamtal från anonyma personer som sade att de skulle skjuta mig i huvudet och någon som sms:ade att den dag SD tar makten är jag den första som ska gasas ihjäl, berättar Matilda Årestad.

Anledningen var det som hade hänt kvällen innan i Partille Arena.

***

För Matilda Årestad började allt egentligen flera år innan. Sedan barndomen har hon velat arbeta med musik. Arrangerat festivaler, varit i aktiv i Popkollo och haft en singer/songwriter-karriär. Men det var när hon 2014 började spela i ett punkband som hon hittade en riktig mening i musiken.

– Musiken blev ett sätt att få utlopp för frustrationer och samhällskritik. Men också ett ställe att hitta styrka, gemenskap och tröst.

Samma år bildade även Anna Palmer och Katja Nielsen surfpunkbandet Arre! Arre! i Malmö tillsammans med bland annat gitarristen Lidia Damunt. Bandets första spelning arrangerades av Matilda Årestad.

– Jag var deras största fan och stod längst fram på alla konserter. När sedan Lidia skulle flytta behövde de en ny gitarrist.

Matilda Årestad blev enormt glad när hon fick erbjudandet. Plötsligt var hon del av ett band som var så mycket mer än ett band.

– Vi pratar ju om all skit som händer här i livet. Vi är som en familj som gråter i replokalen.

Så när beskedet kom i höstas att Arre! Arre! nominerats till årets rock/metal på P3 Guld-galan gladdes de som en familj.

Matilda Årestad var nervös inför P3 Guld för hon skulle själv medverka i öppningsnumret med galans värd Kodjo Akolor. Hon hann knappt av scenen förrän de nominerade till årets rock ropades upp. Arre! Arre! var säkra på att Opeth skulle vinna.

– Plötsligt ropade de upp Arre! Arre! och vi sprang upp på scen som om vi vunnit VM. Sedan började det spåra ur och Anna skulle skrika att vi var från Malmö, så jag tänkte att nu måste vi säga något vettigt och viktigt.

Matilda Årestad tog mikrofonen och spände blicken in i kameran.

”Jag vill tacka alla som gömmer flyktingar. Alla som sliter inom vården. Alla som jobbar inom kvinnojourer. Ni är de riktiga hjältarna. Tack alla som röstar rött. Fuck Jimmie!”

Matilda Årestad drämde mikrofonen i golvet och bandet gick jublande av scenen. Galavärden Kodjo Akolor tog omedelbart avstånd från uttalandet för SVT:s räkning.

Resten av kvällen firade de faktumet att de utsetts till Sveriges bästa rockband. Dagen därpå kom det bryska uppvaknandet där en kvällstidning hade en löpsedel med hennes ansikte och Jimmie Åkessons. Och hot och hat strömmade in till bandets och Matilda Årestads Facebooksidor.

– De flesta ville angripa vårt utseende och skriva att vi var tjocka och fula. Jag har hatat den här kroppen i många år, men lärt mig att älska den. Så när någon kritiserar min kropp rinner det bara av mig. Men när det kommer dödshot då blir jag faktiskt rädd.

Under några dagar var hon rädd för att gå ut ensam. Samtidigt strömmade stödet också in till bandet. Hon valde att bemöta alla kränkande sms med att skicka tillbaka hjärt-emojis. Men hoten lade sordin på glädjen över att ha vunnit ett av Sveriges största musikpriser.

Ångrar du det du gjorde?

– Inte alls. Jag får rysningar när jag ser det klippet och tänker ”Vilken jäkla kvinna. Fan vad grym jag är”. Jag är stolt över det jag sade och skulle göra det igen. Vi inom kulturen behöver ta mer ansvar för vårt samhälle. Har man folk som lyssnar på en är det viktigt att man tar upp sådana här frågor för det här samhället kan inte bli mer fascistiskt och inskränkt.

Några veckor senare kom nästa motgång. Bandet var bokat att spela sex konserter på den stora musikfestivalen SXSW i amerikanska Austin. Men då dök det upp ett virus och Trump stängde gränsen. Festivalen ställdes in och bandet förlorade runt 100 000 kronor på alltihopa.

– Det har varit en dröm att få spela i USA för där är det okej att ha hybris och vara ”too much”. Vi hade uppskattats där.

Sedan dess har bandet inte spelat inför en livepublik. Men på fredag är det dags. Dubbelt upp. På fredag morgon ger de sig in i Sveriges Radios lokaler för att spela live på P3 Festival. Och sedan på kvällen är det releasefest på Plan B för den nya ep:n ”Heavy breathing” som enbart innehåller låtar om sex.

– Vi pratar mycket om sexualitet och kropp. Och många av våra låtar uppstår ur våra samtalsämnen.

En av de första singlarna från ep:n hette ”Make it rain” och handlade om fontänorgasmer och i veckan kom singeln ”Sit on my face”.

– Det pratas ofta om sex i musik, men det är nästan alltid utifrån den manliga blicken. Vi vill prata om det utifrån vårt perspektiv och hylla den kvinnliga sexualiteten.