Filippinerna ska testa ryskt vaccin

Filippinerna planerar att börja testa det nya ryska vaccinet mot coronaviruset, meddelar president Rodrigo Dutertes talesperson.

Presidenten själv ska enligt planen få vaccinet i maj 2021.

Fas 3-studien i Filippinerna kommer pågå från oktober till mars, efter att en expertpanel under september färdigställt sin bedömning av fas 1- och fas 2-studierna som Ryssland har gjort, uppger talespersonen.

I tisdags meddelade president Vladimir Putin att Ryssland som första land i världen godkänt ett nytt coronavirusvaccin. Vaccinet ska heta namnet Sputnik V efter den sovjetiska satelliten.

Den brasilianska delstaten Paraná har skrivit ett avtal med Ryssland om att testa och producera vaccinet under förutsättning att det klarar storskaliga tester på människor. Om allt går som planerat kan produktionen komma i gång under andra halvan av 2021, enligt Jorge Callado vid det statliga teknologiska institutet Tecpar, som skrivit under avtalet med den statliga ryska fonden RDIF som finansierar vaccinet.