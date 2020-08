First Aid Kit: ”Vi är i en ny fas”

First Aid Kit ser fram emot att ge sig ut på vägarna igen. I väntan på att pandemin ska ta slut släpper de en cover på Willie Nelsons klassiska ”On the road again”.

Willie Nelson skrev ”On the road again” till filmen ”Honeysuckle rose” från 1980, sedan dess har den blivit en av countryartistens mest kända hitlåtar. Redan för sju år sedan spelade First Aid Kit in en cover på låten – men det dröjde tills en pandemi satte hela livebranschen ur spel innan syskonduon kände sig redo för att släppa den.