Stor lägenhetsbrand i Malmö: "Under kontroll"

SOS har larmats om en brand i lägenhet på Holma.

Larmet till SOS inkom vid 05-tiden under natten till fredag. Enligt Patrick Persson, Sydsvenskans medarbetare på plats, är det fem brandbilar och tre ambulanser på plats.

Branden ska ha inträffat på tredje våningen i en lägenhet i närheten av Holma Torg.

– Det har brunnit rejält genom fönsterna. Nu är räddningstjänsten uppe i andra lägenheter med rökdykare. Människor står på balkongerna som fått in rök i lägenheterna, säger Patrick Persson.

Vid 05.40-tiden uppger räddningstjänsten att branden är släckt.

– Ventilation pågår just nu av trapphus och övriga lägenheter. Den är under kontroll just nu, säger Mats Nilsson, inre befäl vid räddningstjänsten.

